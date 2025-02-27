  • 27 Февраля, 17:45
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Мошенника из Литвы схватили в аэропорту Алматы

Решается вопрос об экстрадиции.

Сегодня, 17:36
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:36
Сегодня, 17:36
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Фото: baigenews.kz

Иностранца, разыскиваемого за обман на 25 тысяч евро, поймали в аэропорту Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники линейного отдела полиции действовали по запросу Национального центрального бюро Интерпола.

Гражданин Литвы находился в международном розыске по инициативе правоохранительных органов своей страны за совершение мошенничества. В марте 2023 года он под предлогом оказания помощи в покупке тягача DAF обманным путём завладел деньгами местного жителя.

Разыскиваемый помещён в изолятор временного содержания. Решается вопрос его экстрадиции в прибалтийское государство.

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