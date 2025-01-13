По запросу Интерпола МВД Казахстана в Новосибирске РФ задержан 24-летний казахстанец, находившийся в международном розыске за совершение мошенничества в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Летом прошлого года разыскиваемый, работая продавцом техники в одном из торговых домов в Алматы, под предлогом реализации мобильных устройств и аксессуаров к ним обманул граждан. Парень завладел имуществом потерпевших на сумму более 20 млн тенге.

В настоящее время фигурант содержится под стражей.