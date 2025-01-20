Мошенник выманил 1,6 млн тенге под предлогом помощи с поступлением на грант в области Абай. Подозреваемый задержан полицией, сообщает Polisia.kz.

Жительница Бородулихинского района стала жертвой мошенничества. В июне 2024 года малознакомый мужчина, представившийся как "Ермекжан", под предлогом помощи с поступлением ее дочери на грант в учебное заведение, обманом завладел денежными средствами в размере 1,6 млн тенге. 19 января оперативники задержали 26-летнего жителя Семея, подозреваемого в преступлении.

"Мужчина признал свою вину, однако похищенные деньги вернуть не удалось — он успел их потратить. При обыске изъяты скриншоты переписки с телефона подозреваемого, подтверждающие факт мошенничества. Начато досудебное расследование по факту мошенничества. На время следствия подозреваемый находится под обязательством о явке. Полиция призывает граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным предложениям", - сообщили в полиции.

Напомним, ущерб на 25 млрд тенге нанесли мошенники алматинцам.