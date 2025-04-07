  • 7 Апреля, 17:41
  • BAIGENEWS

Мошенник выдавал себя за женщину и шантажировал жителей Уральска

Таким образом он заработал более трёх миллионов тенге.

Сегодня, 16:21
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 16:21
Сегодня, 16:21
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Фото: polisia.kz

В Уральске задержали 33-летнего мужчину, занимавшегося шантажом и вымогательством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным Управления по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО, подозреваемый создал аккаунт в соцсети, с помощью которого, выдавая себя за женщину, заводил знакомства с потерпевшими.

На встречах он представлялся сотрудником правоохранительных органов и убеждал новых знакомых в том, что их действия являются незаконными. А после шантажировал жертв, требуя деньги.

Потерпевшие передали злоумышленнику более трёх миллионов тенге.

Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. По факту вымогательства возбуждены уголовные дела по трём эпизодам.

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