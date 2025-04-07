Мошенник выдавал себя за женщину и шантажировал жителей Уральска
Таким образом он заработал более трёх миллионов тенге.
Сегодня, 16:21
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Сегодня, 16:21Сегодня, 16:21
164Фото: polisia.kz
В Уральске задержали 33-летнего мужчину, занимавшегося шантажом и вымогательством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным Управления по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО, подозреваемый создал аккаунт в соцсети, с помощью которого, выдавая себя за женщину, заводил знакомства с потерпевшими.
На встречах он представлялся сотрудником правоохранительных органов и убеждал новых знакомых в том, что их действия являются незаконными. А после шантажировал жертв, требуя деньги.
Потерпевшие передали злоумышленнику более трёх миллионов тенге.
Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. По факту вымогательства возбуждены уголовные дела по трём эпизодам.