В Уральске задержали 33-летнего мужчину, занимавшегося шантажом и вымогательством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным Управления по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО, подозреваемый создал аккаунт в соцсети, с помощью которого, выдавая себя за женщину, заводил знакомства с потерпевшими.

На встречах он представлялся сотрудником правоохранительных органов и убеждал новых знакомых в том, что их действия являются незаконными. А после шантажировал жертв, требуя деньги.

Потерпевшие передали злоумышленнику более трёх миллионов тенге.

Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. По факту вымогательства возбуждены уголовные дела по трём эпизодам.