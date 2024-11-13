Мошенник стал волонтёром Антикора и обманывал доверчивых женщин в ВКО

В Восточно-Казахстанской области молодой мужчина стал волонтёром Антикоррупционной службы и, прикрываясь этим, обманывал доверчивых женщин, обещая им выплаты от государства и даже жильё, передаёт корреспондент BаigeNews.kz.

Жертвами мошенника стали многодетная мать, мама ребёнка с инвалидностью, госслужащая и ещё несколько жительниц региона, которые в одиночку воспитывают детей.

30-летний мужчина по имени Виктор Штейн в 2023 году начал участвовать в проекте "Антикоррупционное волонтёрство". Практически сразу у него возник преступный умысел, как заработать на своём новом статусе. Сначала Штейн создал для себя идеальное портфолио в соцсетях, публиковал фотоотчёты с мероприятий антикоррупционного волонтёрства, а также рассказывал окружающим о своём участии в проверках в госорганах. Круг его знакомых расширялся. И среди них были люди из категории нуждающихся. Штейн поведал им о соцвыплате от государства, которой на самом деле не существовало, и предложил им помочь стать её получателями.

"Штейн В.А. рассказывал, что якобы для получения вышеуказанной социальной выплаты необходимо оплатить подоходный налог в размере 10% от суммы выплаты, обязательное медицинское страхование и другие отчисления, при этом предоставлял банковские счета, принадлежащие своей матери – Штейн В.А", – говорится в материалах суда.

Первым на крючок мошеннику попалась многодетная мама из ВКО. Штейн сообщил ей, что ей положена социальная выплата в сумме 4,2 млн тенге на её четверых детей и предложил помочь получить эти деньги. Женщина обрадовалась и перевела на банковский счёт ИП матери мошенника 40 траншей на общую сумму 821 тысяча тенге, полагая, что они будут направлены на оплату подоходного налога, обязательного медицинского страхования и других отчислении для получения соцвыплаты, говорится в судебных материалах.

Далее по такой же схеме Штейн обманул женщину, воспитывающую ребёнка-инвалида. Мошенник убедил её в том, что ей положена соцвыплата в размере 800 тысяч тенге. За помощь в получении этой суммы мужчина запросил около 140 тысяч тенге и пострадавшая их перечислила.

На этом волонтёр Антикора и не думал останавливаться. Способ заработка пришёлся ему по душе. К тому же женщины, в одиночку воспитывающие детей и нуждающиеся в финподдержке, легко верили обещаниям доброго помощника. Прикрываясь Агентством по противодействию коррупции, Виктор Штейн запросто входил в доверие к людям.

Весной этого года Штейн В.А. в качестве волонтёра проводил проверку в средней школе №36 Усть-Каменогорска, где познакомился с педагогом-ассистентом. Она оказалась матерью-одиночкой, воспитывала трёх малолетних детей.

"Штейн В.А. ввёл её в заблуждение и сообщил, что государством якобы предусмотрена социальная выплата в виде материальной помощи для неё и для её несовершеннолетних детей в общей сумме 1 млн 65 тысяч тенге, затем предложил ей помощь в получении данных социальных выплат", – говорится в материалах суда.

Женщина поверила волонтёру Антикора и отправила ему 106 тысяч тенге.

Всего Штейн обманул семерых человек. Одной из них – сотруднице департамента качества в сфере образования ВКО – он пообещал служебную квартиру. Та доверилась ему и перечислила на указанный им счёт 220 тысяч тенге.

Молодой мошенник обманул даже своего парикмахера, которой тоже пообещал "соцвыплату" в размере 340 тысяч тенге за двух детей. Однако так дальше не могло продолжаться и Штейн всё таки попал в руки правоохранителей.

В сентябре 2024 года суд №2 города Усть-Каменогорск приговорил мужчину к трём годам тюрьмы с лишением права заниматься волонтёрской деятельностью в Антикоррупционной службе сроком на шесть лет. Наказание он долже отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В ноябре Виктор Штейн обратился в областной суд ВКО с просьбой не лишать его свободы, а приговорить к условному сроку. Свою вину мужчина не отрицал. Однако оказалось, что мошенник и ранее попадался на аналогичных преступлениях, и апелляционная коллегия оставила приговор суда первой инстанции в силе. Как выяснилось, Штейн ранее 10 раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и был освобождён от наказания вследствие примирения сторон.

Кроме того, областной суд вынес частное постановление в адрес Антикоррупционной службы, посоветовав борцам с коррупцией аккуратнее выбирать себе волонтёров. Суд выражает недоумение, каким образом Антикор привлёк мошенника в качестве волонтёра и дал ему допуск к проверкам в госорганизациях. Ведь криминальное прошлое данного лица было отражено в его анкетных данных.