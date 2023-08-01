Мошенник скрылся с деньгами алматинцев, пообещав пригнать машины из Кореи

Мошенник скрылся с деньгами алматинцев, пообещав пригнать машины из Южной Кореи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Завлекал он выгодными ценами и быстрой доставкой. Один из потерпевших - Сергей Подрядкин. Об услуге он узнал на сайте объявлений. По словам мужчины, условия были весьма выгодные. Потому покупатель внёс стопроцентную предоплату для заказа сразу двух машин.

"Сумма за Kia Sorento составляла 21 миллион, а за вторую машину Hyundai Palisade – 29 миллионов. Он (руководитель фирмы) довольно-таки никуда не прятался, постоянно был на связи, постоянно информировал об отгрузке авто, о доставке его в Китай. Но уже начали подходить сроки и данный человек скрылся", —с казал Сергей Подрядкин.

Найти руководителя фирмы не могут 10 человек. Общая сумма ущерба составляет порядка 200 миллионов тенге. Клиенты считают: предприимчивый мужчина скрылся с их деньгами в другой стране. Ведь ранее он уже обманывал людей по такой же схеме.

Выяснилось, что этот человек был судим в 2011 году. В настоящее время его объявили в розыск, сообщили в полиции. В случае доказательства вины, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

"В настоящее время по уголовному делу, зарегистрированному в Едином реестре досудебных расследований по статье 190, часть 4 по факту мошенничества в особо крупном размере, проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого", — сказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.