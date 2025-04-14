  • 14 Апреля, 19:56
  • BAIGENEWS

Мошенник продавал фейковые абонементы в элитный фитнес-зал Астаны

Установлено не менее 20 эпизодов аналогичного мошенничества.

Сегодня, 19:02
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:02
Сегодня, 19:02
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Фото: pxhere.com

В Астане задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств с поддельными абонементами в престижный фитнес-клуб. Общий ущерб от его действий может составлять миллионы тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации департамента полиции, подозреваемый размещал в соцсетях и мессенджерах объявления о продаже якобы VIP-абонементов по привлекательной цене. Заинтересованные клиенты переводили ему деньги, после чего получали фальшивые электронные пропуска.

Одной из обманутых оказалась 43-летняя жительница Астаны. Женщина перечислила мошеннику миллион тенге, рассчитывая получить доступ в элитный спортивный зал. Впоследствии выяснилось, что абонемент был поддельным.

На данный момент установлено не менее 20 эпизодов аналогичного мошенничества. Следствие продолжается.

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