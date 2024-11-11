Мошенник присвоил и продал квартиру инвалида в Таразе

Прокуроры Жамбылской области восстановили право лица с инвалидностью на квартиру, которой незаконно завладел мошенник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"Прокуратура города Тараз выявила факт незаконного присвоения недвижимости, принадлежащей 62-летней женщине с 1-й группой инвалидности, страдающей от психических расстройств. В июне 2023 года мошенник, воспользовавшись её состоянием и беспомощностью, продал двухкомнатную квартиру по адресу: г. Тараз, мкрн Каратау, за 9 млн тенге", - говорится в сообщении.

По иску прокуратуры решением городского суда от 16 сентября 2024 года квартира была возвращена владелице.

"Кроме того, прокуратурой города начато уголовное преследование мошенника по ч. 3 ст. 190 УК, подозреваемый взят под стражу. Также установлена его причастность к другому аналогичному мошенничеству", - добавили в прокуратуре.

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