  • 11 Ноября, 11:38
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Мошенник присвоил и продал квартиру инвалида в Таразе

Сегодня, 11:20
АВТОР
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svetodom.ru Сегодня, 11:20
Сегодня, 11:20
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Фото: svetodom.ru

Прокуроры Жамбылской области восстановили право лица с инвалидностью на квартиру, которой незаконно завладел мошенник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"Прокуратура города Тараз выявила факт незаконного присвоения недвижимости, принадлежащей 62-летней женщине с 1-й группой инвалидности, страдающей от психических расстройств. 

В июне 2023 года мошенник, воспользовавшись её состоянием и беспомощностью, продал двухкомнатную квартиру по адресу: г. Тараз, мкрн Каратау, за 9 млн тенге", - говорится в сообщении.

По иску прокуратуры решением городского суда от 16 сентября 2024 года квартира была возвращена владелице. 

"Кроме того, прокуратурой города начато уголовное преследование мошенника по ч. 3 ст. 190 УК, подозреваемый взят под стражу. Также установлена его причастность к другому аналогичному мошенничеству", - добавили в прокуратуре.

Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК.

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