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  • Мошенник оформил на жительницу Рудного кредитов на 1,7 миллионов тенге
pixabay.com Сегодня, 02:30
171
Сегодня, 02:30
171
Фото: pixabay.com

Мошенник оформил на жительницу Рудного кредитов на 1,7 миллионов тенге

Жительница Рудного пострадала от рук мошенника, который обманул ее под предлогом оказания помощи в оформлении онлайн займа в различных микроорганизациях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Костанайской области.

Рудничанка, поверив ему, дала свои личные данные, воспользовавшись ими, мошенник в течение года оформлял на нее микрокредиты. Всего на женщину было оформлено 1 миллион 700 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан ранее не судимый 21-летний парень, который дал признательные показания.

"Он признался, что воспользовался персональными данными и оформил несколько кредитов. Возбуждено дело по ст. 190 ч.2 п. 4 УК РК, ему грозит до пяти лет лишения. В ходе расследования выяснилось, что от рук этого мошенника постарадали еще несколько жителей Рудного", - говорит оперуполномоченный ОКП ОП города Рудного Сайфулла Джарменов.

Полицейские в очередной раз просят граждан, не доверять свои данные малознакомым лицам, которые могут привести к печальным последствиям.

К примеру, 33-летняя жительница Рудного выложила объявление о продаже комода, спустя время ей позвонил покупатель, который предложил перевести ей деньги на банковский счет, для этого ей надо было установить приложение банка. Рудничанка сделала все указания мошенника и лишилась полутора миллионов тенге, которые лежали на ее депозитном счете.

Жительница Костаная, также, лишилась своих сбережений, поверив псевдо-изготовителю пластиковых окон. В качестве предоплаты она перевела ему оговоренную сумму. Мошенник же, узнав номер счета, смог воспользоваться им и похитить 8 миллионов тенге.

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#мошенничество #Рудный #Кредит
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:30
171
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