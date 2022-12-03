Мошенник оформил на жительницу Рудного кредитов на 1,7 миллионов тенге

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Жительница Рудного пострадала от рук мошенника, который обманул ее под предлогом оказания помощи в оформлении онлайн займа в различных микроорганизациях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Костанайской области.



Рудничанка, поверив ему, дала свои личные данные, воспользовавшись ими, мошенник в течение года оформлял на нее микрокредиты. Всего на женщину было оформлено 1 миллион 700 тысяч тенге.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан ранее не судимый 21-летний парень, который дал признательные показания.





"Он признался, что воспользовался персональными данными и оформил несколько кредитов. Возбуждено дело по ст. 190 ч.2 п. 4 УК РК, ему грозит до пяти лет лишения. В ходе расследования выяснилось, что от рук этого мошенника постарадали еще несколько жителей Рудного", - говорит оперуполномоченный ОКП ОП города Рудного Сайфулла Джарменов.





Полицейские в очередной раз просят граждан, не доверять свои данные малознакомым лицам, которые могут привести к печальным последствиям.

К примеру, 33-летняя жительница Рудного выложила объявление о продаже комода, спустя время ей позвонил покупатель, который предложил перевести ей деньги на банковский счет, для этого ей надо было установить приложение банка. Рудничанка сделала все указания мошенника и лишилась полутора миллионов тенге, которые лежали на ее депозитном счете.



Жительница Костаная, также, лишилась своих сбережений, поверив псевдо-изготовителю пластиковых окон. В качестве предоплаты она перевела ему оговоренную сумму. Мошенник же, узнав номер счета, смог воспользоваться им и похитить 8 миллионов тенге.