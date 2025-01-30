В Караганде полицейские задержали мошенника, который обманул трёх пенсионерок, воспользовавшись их доверием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Октябрьский отдел полиции обратилась 82-летняя женщина и сообщила, что отдала незнакомцу 225 тысяч тенге. Мужчина представился товарищем её сына, проживающего в Германии, рассказал, что заболела внучка, и сын нуждается в помощи. Пенсионерка разволновалась и отдала деньги на лечение внучки. Когда незнакомец ушёл, она написала сыну и лишь тогда узнала, что стала жертвой мошенника.

Пенсионерка подробно описала обидчика. В ходе оперативных мероприятий внимание полицейских привлёк 62-летний местный житель, идеально подходивший под это описание. Сначала он уклонялся от ответов, но вскоре признался в нескольких преступлениях.

Оказалось, что он уже представлялся знакомым уехавшей в Германию дочери 72-летней жительницы Караганды и обманом забрал 69 тысяч тенге. В другом случае, остановив в полутёмном подъезде пенсионерку под предлогом доставки посылки, забрал 30 тысяч тенге.

В отношении мужчины начато досудебное расследование. Полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям, совершённым ранее.