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Мошенник обманул жителей ЗКО на 100 миллионов тенге

Вчера, 23:55
АВТОР
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polisia.kz Вчера, 23:55
Вчера, 23:55
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Фото: polisia.kz

Полицейскими Уральска задержан 42-летний мужчина, который обманом присваивал себе денежные средства жителей ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мошенник брал деньги под предлогом продажи и оформления квартиры или дома. Так, в 2022 году житель Жангалинского района ЗКО передал ему 30 миллионов тенге, а жительница города Уральск в 2020-ом году передала для оформления дома 27,5 миллионов тенге. В целом сумма причиненного ущерба жителям области превышает 100 миллионов тенге.

По факту мошенничества возбуждены уголовные дела по семи эпизодам. 

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