Мошенник обманул жителей ЗКО на 100 миллионов тенге
Вчера, 23:55
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Вчера, 23:55Вчера, 23:55
118Фото: polisia.kz
Полицейскими Уральска задержан 42-летний мужчина, который обманом присваивал себе денежные средства жителей ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Мошенник брал деньги под предлогом продажи и оформления квартиры или дома. Так, в 2022 году житель Жангалинского района ЗКО передал ему 30 миллионов тенге, а жительница города Уральск в 2020-ом году передала для оформления дома 27,5 миллионов тенге. В целом сумма причиненного ущерба жителям области превышает 100 миллионов тенге.
По факту мошенничества возбуждены уголовные дела по семи эпизодам.
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