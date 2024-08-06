Мошенник обманул жителей ЗКО на 100 миллионов тенге

Полицейскими Уральска задержан 42-летний мужчина, который обманом присваивал себе денежные средства жителей ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мошенник брал деньги под предлогом продажи и оформления квартиры или дома. Так, в 2022 году житель Жангалинского района ЗКО передал ему 30 миллионов тенге, а жительница города Уральск в 2020-ом году передала для оформления дома 27,5 миллионов тенге. В целом сумма причиненного ущерба жителям области превышает 100 миллионов тенге.

По факту мошенничества возбуждены уголовные дела по семи эпизодам.