Мошенник обманул семерых таксистов в Астане

В Астане мошенник обманывал таксистов через приложение inDrive, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Сотрудники криминальной полиции района Нура установили 31-летнего гражданина, который ввёл в заблуждение семерых таксистов.

Оперативники выяснили, что мошенник через мобильное приложение inDrive отправлял водителям заявки с просьбой привезти продукты или пополнить баланс. Рассчитаться с таксистами он должен был по месту прибытия. Однако по приезде оказывалось, что транспортное средство никто не вызывал, а сам заказчик отключал телефон.

Общая сумма хищения составила около 150 тысяч тенге. По семи аналогичным фактам зарегистрировано уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия, устанавливаются другие потерпевшие от действий злоумышленника.