  • 3 Декабря, 18:41
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Мошенник обманул семерых таксистов в Астане

Устанавливаются другие потерпевшие от действий злоумышленника.

Сегодня, 17:33
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:33
Сегодня, 17:33
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Фото: baigenews.kz

В Астане мошенник обманывал таксистов через приложение inDrive, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Сотрудники криминальной полиции района Нура установили 31-летнего гражданина, который ввёл в заблуждение семерых таксистов.

Оперативники выяснили, что мошенник через мобильное приложение inDrive отправлял водителям заявки с просьбой привезти продукты или пополнить баланс. Рассчитаться с таксистами он должен был по месту прибытия. Однако по приезде оказывалось, что транспортное средство никто не вызывал, а сам заказчик отключал телефон.

Общая сумма хищения составила около 150 тысяч тенге. По семи аналогичным фактам зарегистрировано уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия, устанавливаются другие потерпевшие от действий злоумышленника.

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