  • 7 Января, 09:42
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Мошенник обманул родных братьев в ЗКО

Мужчина убедил своих жертв купить IPhone в кредит, чтобы подзаработать.

Сегодня, 09:12
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 09:12
Сегодня, 09:12
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Фото: polisia.kz

В Западно-Казахстанской области сотрудники полиции задержали мужчину, который обманул нескольких знакомых с помощью схемы, связанной с покупкой IPhone в кредит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

"Мошенник предложил своим знакомым купить несколько смартфонов, пообещав, что они смогут продать их по более высокой цене и поделить прибыль. Мужчина уверял, что после продажи они смогут закрыть кредиты, а оставшуюся сумму разделить между собой. Доверчивые жители города Уральск, поверив в его обещания, приобрели три IPhone 15 и еще передали мошеннику около двух миллионов тенге. После получения телефонов мошенник исчез, а потерпевшие остались не только без денег, но и без дорогостоящих устройств. В результате расследования было установлено, что ущерб, причиненный потерпевшим, составил более пяти миллионов тенге. В числе пострадавших — два родных брата, которые понесли значительные финансовые потери", — говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся следственные действия.

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