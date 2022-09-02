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pro-tur.kz Сегодня, 21:48
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Фото: pro-tur.kz

Мошенник обманул десятки туристов в ВКО

Десятки несуществующих домиков на Бухтарме сдал туристам мошенник из Усть-Каменогорска и заработал на доверчивых людях почти полмиллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astanatv.kz

Как выяснили полицейские, молодой человек создал сайт, на котором разместил объявления с фотографиями уютных апартаментов. Расписал прелести отдыха в августе-сентябре. 

Люди бронировали места и перечисляли предоплату. Однако, приехав, не нашли ни номеров, ни "отельера". 

Желающие встретить "бархатный" сезон на Бухтарме до сих пор несут в полицию заявления. 

Подозреваемый задержан, ему грозит до двух лет тюрьмы. Им оказался 21-летний житель Усть-Каменогорска. 

Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК - Мошенничество.

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#туризм #мошенничество #ВКО #отдых #зона отдыха
Сегодня, 21:48
140
Журналист

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