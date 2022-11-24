Мошенник обманул более 40 жителей Шымкента

Фото: polisia.kz

Серийного мошенника задержали полицейские Шымкента. Мужчине удалось обмануть 44 граждан на сумму более шести миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В октябре-ноябре в полицию районов Абай и Каратау Шымкента с заявлениями обратились несколько десятков граждан. Потерпевшие сообщили о том, что к ним приходил домой неизвестный мужчина, представлялся работником известной крупной компании и предлагал бесплатную услугу.

Затем, используя телефоны потенциальных жертв, якобы с целью регистрации к программе, гость оформлял онлайн-кредиты, а деньги переводил на счёт своего близкого родственника.

Таким образом молодому мужчине удалось обмануть 44 человека.

Заявления полицейские зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи 190 УК РК “Мошенничество”.

Сотрудникам криминальной полиции Абайского РУП удалось установить личность псевдоработника компании по предоставлению услуг спутникового телевидения. Им оказался житель Туркестанской области. Его задержали в Сайрамском районе.

Установлено, что подозреваемый в августе этого года уже осуждён на три года условно за идентичное преступление.

С санкции суда мужчина взят под домашний арест. Проводится досудебное расследование.