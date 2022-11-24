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Лента новостей

polisia.kz Сегодня, 22:13
198
Сегодня, 22:13
198
Фото: polisia.kz

Мошенник обманул более 40 жителей Шымкента

Серийного мошенника задержали полицейские Шымкента. Мужчине удалось обмануть 44 граждан на сумму более шести миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

В октябре-ноябре в полицию районов Абай и Каратау Шымкента с заявлениями обратились несколько десятков граждан. Потерпевшие сообщили о том, что к ним приходил домой неизвестный мужчина, представлялся работником известной крупной компании и предлагал бесплатную услугу. 

Затем, используя телефоны потенциальных жертв, якобы с целью регистрации к программе, гость оформлял онлайн-кредиты, а деньги переводил на счёт своего близкого родственника.

Таким образом молодому мужчине удалось обмануть 44 человека.

Заявления полицейские зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи 190 УК РК “Мошенничество”.

Сотрудникам криминальной полиции Абайского РУП удалось установить личность псевдоработника компании по предоставлению услуг спутникового телевидения. Им оказался житель Туркестанской области. Его задержали в Сайрамском районе. 

Установлено, что подозреваемый в августе этого года уже осуждён на три года условно за идентичное преступление. 

С санкции суда мужчина взят под домашний арест. Проводится досудебное расследование.

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#мошенничество #расследование #полиция #Шымкент
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:13
198
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