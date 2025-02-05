В Астане человек с ограниченными возможностями стал жертвой мошенника во время визита для обследования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленник, пообещав помощь в получении государственной выплаты для людей с инвалидностью, обманным путем убедил потерпевшего перевести на его банковскую карту около одного миллиона тенге.

После этого мошенник потребовал у потерпевшей еще 150 тысяч тенге. Заподозрив обман, девушка обратилась в полицию и сообщила о случившемся. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции управления полиции района "Алматы" задержали подозреваемого и вернули деньги владельцу.

По данному факту проводится досудебное расследование.



