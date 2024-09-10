Мошенник-лудоман обманул на 23 млн тенге жителей ЗКО

Сотрудники Абайского отдела полиции задержали мошенника, который обманным путем завладел деньгами жителей Западно-Казахстанской области на сумму 23 млн тенге, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz. Преступник представлялся покупателем автомобилей на онлайн-аукционе, показывая потенциальным жертвам фотографии различных машин и обещая выкупить их за предоплату.

По информации полиции, один из предпринимателей города Уральск поверил мошеннику и передал ему 7,4 млн тенге. Другой житель города также стал жертвой схемы, передав подозреваемому 4,5 млн тенге.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере по семи эпизодам. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

По словам задержанного, все украденные деньги он потратил на азартные игры и ставки.

Полиция продолжает проводить расследование и призывает граждан быть внимательными и осторожными в отношении финансовых операций, особенно в интернете.



