В Сарысуском районе Жамбылской области осудили мошенника, который под видом посредника обещал помочь учителям пройти квалификационное тестирование за деньги. Обвиняемый, житель Шымкента по имени Н., летом 2024 года рассылал сообщения в мессенджерах, предлагая "безболезненное" повышение категории за 200 тысяч тенге.

Одной из пострадавших стала учительница Г., которой аферист представился как "Ермахан". Он убедил её перевести часть суммы - сначала 50 тысяч тенге, позже остальную. Таких обманутых оказалось четверо - общий ущерб составил 500 тысяч тенге.

На суде Н. полностью признал свою вину. Прокуратура настаивала на трёх годах лишения свободы. Однако с учётом предыдущего приговора Шымкентского суда, по решению Сарысуского районного суда, окончательное наказание для мошенника составило 4 года и 6 месяцев лишения свободы.

Апелляция не помогла - Жамбылский областной суд оставил приговор в силе. Судебные акты вступили в законную силу.