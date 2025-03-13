В Астане раскрыта схема интернет-мошенничества, организованная с использованием спецоборудования, передаёт BaigeNews.kz. Полицейские совместно с сотрудниками КНБ РК задержали 42-летнего иностранца, который привез оборудование для проведения незаконных звонков по Казахстану.

Мужчина, прибывший из Барселоны, согласился работать за 3000 долларов, предлагая бесперебойную работу GSM-бокса, установленного в движущемся автомобиле. Во время обыска в его машине были найдены два GSM-бокса, 19 SIM-карт и Wi-Fi роутер.

Кроме того, задержаны двое граждан Казахстана, которым предстоит ответить за незаконное использование SIM-боксов для осуществления интернет-мошенничеств. Молодые люди получали инструкции через Telegram и за свою работу ежедневно получали криптовалюту по 100 долларов, которые затем переводились на их счета.

Подозреваемые признались в содеянном, против них возбуждено уголовное дело, и они находятся под стражей. В настоящее время полицейские проводят расследование, чтобы установить всех пострадавших и выявить организаторов преступной схемы.