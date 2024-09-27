Мошенник брал в аренду машины и продавал их
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В столичную полицию с заявлением обратилась 40-летняя жительница города, рассказав о том, что малознакомый человек обманным путем завладел денежными средствами на сумму семь миллионов тенге, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
По подозрению в совершении преступления сотрудниками криминальной полиции района “Алматы” задержан 29-летний гражданин, который дал признательные показания.
Мужчина заключал договор аренды автомобиля, затем продавал эту машину в другом городе, придумывая разные версии, почему у него нет документов на данный транспорт.
Таким способом злоумышленник пытался заработать “легкие” деньги. Зарегистрировано уголовное дело по факту мошенничества. Фигурант под стражей. В ходе расследования установлена причастность подозреваемого к трем аналогичным эпизодам.
Полиция призывает граждан быть более внимательными и не поддаваться на уговоры мошенников: ни в коем случае нельзя покупать автомашины без документов.
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