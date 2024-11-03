Похитил деньги рабочих: в отношении директора ТОО "Кезби" возбуждено уголовное дело

Исполнительного директора буровой компании ТОО "Кезби" Ержана Кезбаева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Агентство финансового мониторинга зарегистрировало досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией "Кезби".

"Департаментом АФМ по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по пунту 2 части 4 статьи 190 УК ("Мошенничество в особо крупном размере") в отношении исполнительного директора ТОО "Кезби" Ержана Кезбаева. Он подозревается в хищении 321 млн тенге, выделенных АО "ОзенМунайГаз" для выплаты заработной платы сотрудникам компании, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млрд тенге", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2021 году ТОО "Кезби" заключило договоры с АО "ОзенМунайГаз" на ремонтные работы по цене 65 тысяч тенге за бригаду в час.

"Впоследствии, с целью улучшения социального пакета для рабочих, включая рост заработной платы и медицинские пособия, стоимость была увеличена до 87 тыс. тенге за бригаду в час. Однако, как предполагается следствием, значительная часть средств, а именно 321 млн тенге, похищена руководителем компании без улучшения социальных условий для сотрудников", — уточнили в АФМ.

3 ноября 2024 года подозреваемый Кезбаев задержан. Следствие выясняет все обстоятельства преступления. Иная информация разглашению не подлежит.