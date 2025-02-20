Мошенники из-за рубежа стали использовать телефонные номера схожие с казахстанскими. В АО "Государственная техническая служба" рассказали, на что обратить внимание, чтобы не стать жертвой обмана, передаёт BaigeNews.kz.

Зафиксированы случаи мошенничества с использованием номеров, начинающихся на +870.

"Данный телефонный код принадлежит спутниковой связи Inmarsat, которая используется для связи в море, в воздухе и в удаленных регионах. Однако злоумышленники активно используют такие номера для обмана, так как они визуально схожи с казахстанскими номерами", - отметили специалисты.

По из словам, мошенники могут также использовать другие подобные коды Inmarsat:

+870 — общий код доступа к сети (SNAC).

+871 — Атлантический океан, восток (AOR-E).

+872 — Тихоокеанский регион (POR).

+873 — Индийский океан (IOR).

+874 — Атлантический океан, запад (AOR-W).

"Не перезванивайте на неизвестные номера с кодом +870 и другими подобными! Не сообщайте личные данные, коды из SMS и данные ваших банковских карт. Будьте бдительны и осторожны!" - говорится в сообщении Государственной технической службы.