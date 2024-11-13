Мошенничество с 12 стульями раскрыли кокшетауские полицейские

Женщина в Кокшетау захотела 12 новых стульев и стол, но стала жертвой мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Неприятная история произошла с жительницей Кокшетау, которая хотела изготовить мебель на заказ и заказала услугу через соцсеть. По словам потерпевшей, объявление она увидела в Instagram в январе, затем связалась с мастером и сделала заказ на изготовление 12 стульев и стола. Работу оценили в 1,4 миллиона тенге, которые акмолинка отправила через мобильное приложение по указанному номеру. Согласно устному договору, готовые стулья должны были быть доставлены в Кокшетау из Караганды уже в следующем месяце. Однако, прождав до апреля и не получив ни мебель, ни возврат денежных средств, женщина была вынуждена обратиться в полицию.

По факту мошенничества правоохранительные органы начали досудебное расследование и провели ряд оперативно-розыскных и следственных мероприятий. В результате полицейские установили личность мастера. Им оказался житель Караганды, который в настоящее время проживает в столице", - рассказали в полиции.