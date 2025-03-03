Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили серьезные факты хищений бюджетных средств в рамках программы переселения, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе проверок были обнаружены грубейшие нарушения законодательства, включая завышение стоимости жилья и нарушение условий социального контракта.

Некоторые участники программы в Айыртауском, Г. Мусрепова и Жамбылском районах искусственно завышали стоимость жилья, чтобы получить максимальную государственную компенсацию. Эти незаконные действия привели к ущербу государству в размере 11,3 млн тенге.

По этим фактам прокуратура начала досудебные расследования по статье 190 Уголовного кодекса "Мошенничество". В результате, три участника программы были осуждены и приговорены к ограничениям свободы сроком от одного до трех лет.

Кроме того, некоторые участники программы переселения, нарушив обязательства, покинули районы переселения и переехали в другие регионы Казахстана. Однако, несмотря на это, местные исполнительные органы не предприняли шагов для взыскания незаконно полученных выплат, которые составляют 103,6 млн тенге.

В ответ на это, прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности 25 должностных лиц, в том числе 11 руководителей филиалов Карьерных центров, а также возместила 19,1 млн тенге в бюджет. Исковые заявления по остальным суммам находятся на рассмотрении в судах.

Этот вопрос расходования бюджетных средств продолжает оставаться на контроле прокуратуры области.