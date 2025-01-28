В Павлодаре полицейские задержали женщину, которая, под предлогом развития бизнеса, обманула своих знакомых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Павлодаре задержали женщину, которая обманула местных жителей. Полиция по фактам мошенничества возбудила уголовное дело, и подозреваемая помещена в ИВС.

Так, несколько жительниц области обратились в полицию и рассказали, что их знакомая под предлогом развития бизнеса просила одолжить ей деньги. Однако по истечении оговоренного срока она не вернула долг. Общая сумма ущерба превысила 100 млн тенге. В настоящее время проверяется ее причастность к другим аналогичным преступлениям в регионе.

Стоит отметить, что с начала этого года в Павлодарской области было зарегистрировано 169 случаев мошенничества. Руководствуясь принципами неотвратимости наказания и соблюдения закона, полиция обязана беспристрастно расследовать все факты правонарушений, независимо от того, кто их совершил. Это является основой обеспечения Закона и Порядка в стране.





