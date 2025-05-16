В Усть-Каменогорске суд №2 вынес приговор по делу о крупном мошенничестве в сфере строительства, передаёт BaigeNews.kz. Подсудимый Д. признан виновным в хищении более 1,2 млрд тенге под видом возведения жилого комплекса. Его действия квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК - мошенничество в особо крупном размере.

Следствием и судом установлено, что в марте 2021 года подсудимый представил фиктивную справку о доходах своей компании и заключил с Социально-предпринимательской корпорацией договор на строительство трёх жилых домов. Получив от СПК более 206 млн тенге, он присвоил средства. После этого, в течение двух лет, Д. заключал с гражданами фиктивные договоры предварительного бронирования квартир. Деньги от 85 пострадавших в размере свыше 1 млрд тенге поступали на счета ТОО, но строительство так и не началось.

Общий ущерб по делу составил 1,27 млрд тенге.

Несмотря на то, что подсудимый вину не признал и настаивал на оправдании, суд счёл его действия доказанными. В качестве смягчающего обстоятельства было принято во внимание наличие у него малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не выявлено.

Суд приговорил Д. к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься коммерческой деятельностью сроком на 10 лет. Отбывать наказание он будет в учреждении средней безопасности.

Гражданские иски пострадавших удовлетворены. Приговор пока не вступил в законную силу.