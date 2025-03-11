Агентство по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры разоблачило финансовую пирамиду "Asar Baspana", которая действовала под прикрытием потребительского кооператива, передаёт BaigeNews.kz.

Это преступное объединение, возглавляемое Туганбаевым Н.М., привлекло более 86 тысяч граждан, обещая им доход до 30% ежемесячно. Однако за такими заманчивыми обещаниями скрывался обман: реального бизнеса не существовало, а выплаты происходили исключительно за счет новых вкладчиков.

В результате аферы Туганбаев и его соучастники незаконно присвоили 3,8 млрд тенге.

Чтобы убедить людей в своей легитимности, организаторы пирамиды утверждали, что в Алматы якобы функционируют предприятия по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На деле же вся продукция закупалась у сторонних поставщиков и просто маркировалась логотипом "Asar Baspana".

Когда доверие к проекту начало ослабевать в декабре 2024 года, организаторы решили прибегнуть к еще более хитрой лжи — начали распространять слухи о запуске автомагазинов и сотрудничестве с крупными автодилерами. На самом же деле автомобили, купленные на деньги вкладчиков, были оформлены на родственников Туганбаева.

Когда разоблачение стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев отдал приказ перевести сайт "Asar Baspana" в технический режим, пытаясь скрыть следы преступной деятельности. Однако, благодаря усилиям следствия, серверные данные были восстановлены, и вскрылись шокирующие факты: из 15,5 тысяч вкладчиков, достигших уровня "Gold", только одному была предоставлена квартира. А по программе "Platina" из 15 тысяч претендентов машину достался тоже лишь одному.

9 февраля 2025 года были проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта дела. В ходе расследования было изъято 1,1 млрд тенге, а также 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его ближайшее окружение.

Кроме того, в Актау у брата Туганбаева было найдено еще 945 млн тенге наличными, которые должны были быть на счетах кооператива, а также арестованы счета на сумму более 1,2 млрд тенге.

11 февраля 2025 года суд избрал меру пресечения для Туганбаева и его сообщника Байтасова Н. в виде содержания под стражей на два месяца. Досудебное расследование продолжается.