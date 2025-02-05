Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор мужчине, обвиняемому в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере, несколько раз, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам дела, Б. использовал ложные обещания о совместном бизнесе по приобретению и перепродаже санаторных путёвок для того, чтобы обманным путём завладеть значительными суммами денег. В частности, потерпевший К. был введён в заблуждение, и в результате мошеннических действий потерял 16 миллионов 540 тысяч тенге. Аналогичный случай произошёл с другим потерпевшим — Қ., который лишился 50 миллионов тенге.

Б. признал свою вину. Потерпевшие просили назначить ему условное наказание.

Согласно санкции пункта 2 части 4 статьи 190 УК РК, подсудимому грозило наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Однако, учитывая чистосердечное раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил ему 6 лет лишения свободы с условным исполнением, с учётом того, что Б. не был ранее судим и имеет двоих малолетних детей.

Этот приговор пока не вступил в законную силу, и возможно, стороны будут оспаривать его в апелляционном суде.