Межрайонный суд по уголовным делам столицы вынес приговор по громкому делу о масштабном мошенничестве, связанном с фиктивной помощью в получении жилья и льготных кредитов, передаёт BaigeNews.kz. Две женщины А. и С. - признаны виновными в мошенничестве, совершённом в составе группы лиц, по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере.

По данным суда, с 2020 по 2024 год обвиняемые действовали под предлогом помощи в участии в госпрограмме "Аренда жилья с последующим выкупом" от АО "Самрук-Казына", а также в получении льготных кредитов. Схема работала просто: доверчивые граждане передавали деньги якобы за услуги посредников. В результате - 98 эпизодов мошенничества, более 100 обманутых и ущерб на сумму свыше 597,5 млн тенге.

Подсудимая А. частично признала вину и просила о снисхождении, сославшись на малолетних детей. С. вину не признала вовсе и настаивала на оправдании. Потерпевшим ущерб не возмещён. Многие требовали строгое наказание.

Суд учёл смягчающие обстоятельства, но, учитывая тяжесть преступлений, назначил обеим фигуранткам по 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, а также запрет на работу в коммерческих структурах с материальной ответственностью сроком на 5 лет. Гражданские иски пострадавших удовлетворены. Приговор пока не вступил в законную силу.

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