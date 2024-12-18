Агентством по противодействию коррупции продолжается работа по обеспечению принципа законности и порядка в обществе, а также по пресечению коррупции, в том числе среди высокопоставленных должностных лиц, передаёт BaigeNews.kz.

"Агентством завершено расследование в отношении председателя Актауского городского суда Мангистауской области и частного судебного исполнителя. Они обвиняются в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 млн тенге за смягчение ей наказания при вынесении приговора. 5 декабря т.г. Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Китае казнили чиновника за коррупцию.