Департамент торговли и защиты прав потребителей Костанайской области провёл анализ цен на картофель, который показал значительное изменение стоимости продукта. 13 февраля в одном из местных супермаркетов цена на мытый овощ в сетке составила 421 тенге за килограмм, передаёт BaigeNews.kz.

Причина повышения цен кроется в увеличении отпускной цены от производителя. По итогам анализа, проведенного в декабре 2024 года, установлено, что отпускная цена картофеля выросла на 31,6% по сравнению с ноябрем. После проверки ситуация была скорректирована, и цены на товар снизились.

Также в ходе мониторинга выявлены случаи применения разных цен на одинаковую продукцию. В связи с этим департамент торговли направил результаты исследования в Антимонопольный комитет для проведения расследования, чтобы установить причины необоснованного повышения цен.

С начала 2025 года проведено 10 региональных комиссий по выявлению ненадежных посредников, в ходе которых выявлены 29 предпринимателей, нарушивших торговую надбавку на социально значимые продовольственные товары. Семь из них занимались торговлей картофелем. В результате один из нарушителей получил штраф, шестерым выданы предупреждения.

Цена картофеля в Костанайской области варьируется от 150 до 300 тенге за килограмм. В то же время в розничной торговле предлагается картофель из стабилизационного фонда по цене от 150 до 154 тенге за килограмм.

По данным Управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области, на данный момент в регионе имеется запас картофеля в объеме 12 128,3 тонны, что полностью покрывает потребности местных жителей.