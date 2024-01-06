Мошенничество или политическое преследование: в МВД ответили на вопросы по делу Дины Тансари

Расследование уголовных дел в отношении руководителя фонда "Не молчи" Дины Тансари прокомментировали в МВД, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве ответили на основные вопросы, интересующие казахстанцев.

Сколько всего уголовных дел расследуется в отношении Дины Смаиловой?

— В отношении руководителя фонда "Не молчи" Динары Смаиловой (Дина Тансари) расследуется шесть уголовных дел, два из которых по фактам мошенничества.

27 декабря 2023 года с учетом добытых доказательств, органом следствия деяния Смаиловой заочно предъявлено обвинение, и она объявлена в розыск с избранием меры пресечения "содержание под стражей".

Основанием для этого послужило то, что Смаилова еще в 2021 году, после возбуждения первого уголовного дела Департаментом полиции Алматы по фактам распространения заведомо ложной информации скрылась за пределами страны и на момент объявления в розыск, точное местонахождение её не было установлено.

Данные процессуальные решения в установленном порядке согласованы с органами прокуратуры.

Все ли уголовные дела заведены на основе поступивших заявлений? Если нет, то имеют ли право органы следствия заводить дела без заявлений от потерпевшей стороны?

— Сейчас Смаилова, ссылаясь на то, что по делу о мошенничестве заявления подало лишь небольшое количество граждан, преподносит это как политически мотивированное преследование.

В соответствии с требованиями статьи 180 Уголовно-процессуального кодекса, поводами к началу досудебного расследования служат достаточные данные, указывающие на признаки преступления.

Наряду с заявлениями граждан, поводами могут быть и сообщения в средствах массовой информации, а также рапорт должностного лица органа уголовного преследования о подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении.

Кроме того, согласно положениям уголовно-процессуального законодательства в зависимости от характера и тяжести совершенных деяний уголовное преследование может осуществляться в публичном порядке, для чего заявления граждан не обязательны.

К таким уголовным правонарушениям относятся и мошенничества при отягчающих обстоятельствах, например, при наличии признаков неоднократности и совершения в отношении двух или более лиц.

Приведите примеры случаев, когда уголовное дело в отношении Смаиловой заведено без заявления.

— С момента образования фонда "Не молчи" Смаилова в социальных сетях публиковала ряд не соответствующих действительности сведений, которые не подтверждены проведенными расследованиями.

Например, 22 июля 2023года Смаилова опубликовала пост о том, что в одной из сельских школ Алматинской области в отношении двух малолетних мальчиков совершались насильственные действия сексуального характера.

Расследование установило, что на самом деле в школе между учениками младших классов произошла обычная драка, никакого сексуального насилия в отношении них не было, что подтверждено показаниями их родителей, а также учителей. Уголовное дело по этому факту по согласованию с прокурором прекращено за отсутствием состава преступления.

31 октября 2023 года Смаилова опубликовала пост с ложной информацией об обнаружении следов насилия в больнице у малолетней девочки, которую сбила машина в Алматинской области. И в этом случае доводы Смаиловой не подтвердились, они опровергнуты показаниями матери и осмотром врачей. Виновный в ДТП водитель привлечен к административной ответственности.

И такие публикации Смаиловой с неподтвержденной информацией не единичны.

В целом, проведенные судебные экспертизы по публикациям Смаиловой показали, что в основном они строятся на критике, нацелены на выражение негативного отношения к представителям государственных органов, недоверия к их деятельности, выраженной в форме оценочного суждения, мнения и утверждения.

Более того, в некоторых случаях Смаилова, необоснованно критикуя деятельность органов правопорядка, результаты их работы приписывала за свои заслуги, что способствовало увеличению количества ее подписчиков и перечислению на ее счета денежных средств, часть из которых она тратила на свои личные нужды.

Так, согласно банковским сведениям, полученным с санкции суда, в 2023 году личный счет её супруга пополнен на сумму более 66 млн тенге, из которых несколько миллионов тенге Смаиловой обналичены в банкоматах Грузии и Турции.

По этим и другим фактам досудебные расследования начаты по статьям 190 и 274 Уголовного кодекса, то есть на основании выявленных признаков уголовных правонарушении.

Сколько человек в 2023 году привлечено к уголовной ответственности за насилие над детьми?

— Сегодня работа полиции нацелена на жесткое реагирование на любые факты насилия над детьми.

По каждому такому сообщению незамедлительно возбуждаются уголовные дела и проводятся полноценные расследования. В отношении почти всех подозреваемых избираются меры пресечения в виде содержания под стражей.

По 851 факту насилия в отношении детей, зарегистрированных в 2023 году, к уголовной ответственности привлечено уже 660 человек, из которых осуждено 392, по остальным продолжаются расследования и судебные разбирательства.

Наряду с этим, принимаются самые жёсткие меры и в отношении сотрудников, не реагирующих должным образом на подобные обращения, допускающих нарушения законности и волокиту расследования.

Кроме того, за последние несколько лет достаточно ужесточена уголовная ответственность за преступления в отношении детей.

Сегодня, по поручению главы государства, совместно с другими заинтересованными госорганами, готовится еще один законопроект по ужесточению ответственности за насилие против детей и в быту. По этим вопросам МВД активно взаимодействует с уполномоченным по правам ребенка, а также другими общественными организациями, работа которых выстроена в правовом поле.

Ранее в МВД объяснили, за что Дину Тансари объявили в розыск.