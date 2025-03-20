Группу дропперов задержали в Алматинской области. Ущерб от их деятельности составил почти 600 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В поле зрения правоохранителей попали организатор и четыре участника преступной схемы, занимавшихся мошенничеством через мессенджер Telegram.

"Задержанный с июня 2024 года координировал более 50 дропов (подставных владельцев банковских карт), через счета которых проведено более 1 000 транзакций на сумму свыше 580 миллионов тенге. Доход самого куратора от каждой транзакции составлял 6%, что принесло ему более 35 миллионов тенге", - отметили полицейские.

По данным базы “Антифрод-центра”, в отношении дропов уже расследуются уголовные дела в различных регионах страны, включая Карасайский и Енбекшиказахский районы Алматинской области, а также Алматы, Шымкент, Кызылорду и Мангистаускую область.

"Куратор публиковал объявления в Telegram, предлагая “лёгкий заработок”, и вербовал дропов — людей, оформлявших банковские карты на своё имя или через подставных лиц. Получив доступ к картам, мошенники использовали их для перевода и отмывания денег, которые обманом получали от жертв, например, под предлогом инвестиций или оплаты товаров и услуг. Деньги быстро обналичивались, переводились на криптокошельки или распределялись по другим счетам. Куратор получал 6% от каждой транзакции, дропам платили небольшую сумму, а основные средства уходили организаторам схемы. В итоге дропы оказывались под следствием, так как их карты использовались в преступных операциях, тогда как организаторы и куратор оставались в тени", - дополнили в ведомстве.

Подозреваемые доставлены в полицию, проводятся следственные мероприятия. Куратор водворён в изолятор временного содержания.

Планируется направить санкционированные запросы в банки второго уровня для проверки причастности подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.