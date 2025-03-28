Прокуратурой Павлодара выявлены факты незаконного взимания руководством одного из реабилитационных центров, финансируемого из местного бюджета, платы за оказание специальных социальных услуг лицам с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что руководитель центра заключал мнимые договора, на основании которых услугополучатели на протяжении длительного времени оплачивали центру предусмотренные за счет бюджетных средств услуги.

На сегодняшний день законным представителям несовершеннолетних в совокупности нанесен ущерб в размере 7,6 млн тенге.

По факту мошенничества Управлением полиции города Павлодар начато досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса, проводятся следственные мероприятия.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.