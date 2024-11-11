Мосгорсуд отменил приговор экс-послу Украины в Казахстане призывавшему убивать русских

Московский городской суд отменил приговор в отношении экс-посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ - "Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, совершённые публично, в том числе с использованием СМИ, включая Интернет", передаёт BaigeNews.kz.

"Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в связи с допущенными нарушениями уголовно-процессульного закона отменила приговор Басманного районного суда города Москвы в отношении Врублевского П.Ю. и направила уголовное дело в тот же суд на новое судебное разбирательство для рассмотрения по существу предъявленного обвинения", - сказано в сообщении.

Напомним, Врублевский в интервью казахстанскому блогеру позволил себе резкое высказывание в адрес русских, чем вызвал массу недовольства в Сети. МИД Казахстана выразило протест послу Украины, а Совет Ассамблеи народа Казахстана народа осудил позицию Петра Врублевского.

Позже посол принёс извинения за своё высказывание.

В октябре 2022 года президент Украины уволил посла в Казахстане Петра Врублёвского.