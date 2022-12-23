Мощный взрыв произошел на газохранилище в Марокко

Сильный пожар вспыхнул в четверг на газовом складе в марокканском городе Мохаммедия. Затем раздался взрыв. Об этом свидетельствуют сообщения и видеозаписи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Morocco World News.

Предположительно, на складе сдетонировали несколько резервуаров.

На кадрах видны огромные столбы огня и взрывы, охватившие некоторые газовые хранилища в городе, недалеко от порта, где хранятся газ и другие легковоспламеняющиеся материалы.

На место происшествия были направлены экстренные службы. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание, но огонь очень быстро распространяется.

Информации о пострадавших нет.