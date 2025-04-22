  • 22 Апреля, 22:51
  • BAIGENEWS

Мощный взрыв на складе боеприпасов произошёл в России

Жителей расположенных рядом сёл эвакуируют.

Сегодня, 21:11
АВТОР
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t.me/shot_shot Сегодня, 21:11
Сегодня, 21:11
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Фото: t.me/shot_shot

Взрыв боеприпасов произошёл в воинской части во Владимирской области РФ. В Киржачском районе объявлена районная чрезвычайная ситуация. Проводится эвакуация населения из зон возможного поражения при детонации боеприпасов, передаёт BaigeNews.kz.

В Минобороны РФ сообщили, что 22 апреля в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчёты воинской части и МЧС.

"По предварительной информации пострадавших нет, причина возгорания – нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами", - сообщили в ведомстве.

По поручению министра обороны РФ для установления всех обстоятельств происшествия создана комиссия. По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

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