Мощный взрыв на складе боеприпасов произошёл в России
Жителей расположенных рядом сёл эвакуируют.
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Взрыв боеприпасов произошёл в воинской части во Владимирской области РФ. В Киржачском районе объявлена районная чрезвычайная ситуация. Проводится эвакуация населения из зон возможного поражения при детонации боеприпасов, передаёт BaigeNews.kz.
В Минобороны РФ сообщили, что 22 апреля в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчёты воинской части и МЧС.
"По предварительной информации пострадавших нет, причина возгорания – нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами", - сообщили в ведомстве.
По поручению министра обороны РФ для установления всех обстоятельств происшествия создана комиссия. По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.
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