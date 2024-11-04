Мощный торнадо накрыл один из штатов США
Сегодня, 10:59
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Сегодня, 10:59Сегодня, 10:59
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На некоторые районы американского штата Оклахома на выходных обрушились сильные ливни, шторм и торнадо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Fox 25. Пострадали по меньшей мере 11 человек. Повреждения получили линии электропередачи, здания, светофоры и деревья, ливневые стоки затоплены. Серьезный ущерб нанесен городам Оклахома-Сити, Харра, Ньюкасл. Более 50 тысяч потребителей остались без света.
По данным Национальной метеорологической службы, суровая погода сохранится еще несколько часов, самые сильные осадки затронут центральную и восточную Оклахому, части северо-западного Арканзаса и юг Миссури. Возможны торнадо, мощные ветры и крупный град.
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