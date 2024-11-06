Мощный снегопад, ветер и мороз: зима накрыла часть Казахстана

Зима пришла в Костанайскую область. Здесь прошёл обильный снегопад, который, по сообщениям синоптиков, продолжится и завтра, 7 ноября, а к выходным область накроет новый циклон, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

С самого утра пользователи соцсетей публикуют фото и видео заснеженных улиц Костаная. Под снегом не было видно пешеходных переходов, урн, лавочек и даже памятников. Как оказалось, в снегу оказалась не только Костанайская область, но и соседняя Актюбинская, а также Северо-Казахстанская и Акмолинская области.

Обрушившийся на Костанайскую область снегопад синоптики связывают с юго-западным циклоном. Его прогнозировали и говорили, что он принесёт в регион обильные осадки, ветер и понижение температуры.

"Снегопад мы ждали, так как за два дня до него было объявлено штормовое предупреждение для всех регионов Казахстана. В Костанайскую область он пришёл вместе с циклоном и принёс усиление ветра до 20-25 метров в секунду, – пояснила синоптик Костанайского филиала АО "Казгидромет" Татьяна Шибаршина. – В нашем северном регионе зимы очень часто так начинаются – резко и с большим количеством снега. Нельзя сказать, что это аномальное явление".

Синоптик отметила, что в среднем по области меньше, чем за сутки, выпало около 20% обычной месячной нормы снега, а в некоторых районах – треть нормы.

"Нормой на этот период времени считается 20-30 мм снега в месяц, – пояснила Татьяна Шибаршина. – А у нас в южных и восточных районах области образовалось уже по 40 мм, а местами и больше 60 мм снежного покрова".

В метеорологической службе сообщили, что снегопад продолжится и объём выпавших осадков будет известен завтра утром.

В отделе ЖКХ акимата Костаная сообщили, что коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. С самого утра для очистки от снега городских дорог направили 85 единиц техники и 250 рабочих. Улицы посыпают противогололёдными материалами – за сутки использовано больше 40 тонн песко-соляной смеси. Однако, как пояснили в акимате, днём специальной техники на дорогах Костаная было видно мало, так как она бы мешала автомобильному движению. А оно и так было затруднено из-за высокого снежного покрова и скапливающихся из-за расчистки снега сугробов на обочинах улиц.

Но коммунальщики заверили, что после полуночи спецтехника вновь будет работать в усиленном режиме, а количество машин планируют увеличить с 85 до 100. Это позволит эффективно справиться со снегопадом и не мешать движению автомобильного транспорта.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области пояснили, что по состоянию на 17:00 трассы области из-за снегопада пока не перекрывали.

"Рост количества ДТП на дорогах области в связи с непогодой пока не наблюдается. Но мы будем ориентироваться на погодные условия и если ситуация ухудшится, то введём ограничения на передвижение автотранспорта", – отметили в пресс-службе департамента полиции региона.

Во всяком случае, как пояснили в полиции, будет рассмотрен вопрос о запрете движения на дорогу в сторону Рудного, который расположен в 40 км от Костаная. Эта трасса с очень интенсивным движением.

По сообщениям нацкомпании "КазАвтоЖол", в соседней с Костанайской Актюбинской областью ввели ограничение для движения грузового и общественного транспорта на участках автодорог республиканского значения Актобе-Атырау-граница РФ (участок от города Актобе до посёлка Карауылкелди), Самара-Шымкент (участок от Актобе до посёлка Карабутак) и Актобе-Мартук-граница РФ (участок от АЗС "ЭкоОйл" до АЗС "Лидер", км 23-64).

Как передают журналисты местных СМИ, в Актюбинской области уже не хватает спецтехники для расчистки трасс от снега, поэтому устанавливают железобетонное ограждение либо временные деревянные щиты.

По сообщениям костанайских синоптиков, снегопад в регионе прекратится только 8 ноября, но тогда жителей ждёт резкое понижение температуры до минус 10, местами минус 13 градусов мороза.

"В выходные Костанайскую область вновь накроет новый циклон, – отметили в филиале "Казгидромета". – На этот раз из Атлантики. Регион снова ждут снегопады и ещё большое усиление ветра – до 15-25 м/с, местами до 30 м/с".

Так что в выходные костанайцам, скорее всего, уже придётся готовиться к закрытию трасс. Кстати, в полиции отметили, а в местных шиномонтажках подтвердили, что многие водители ещё ездят на летней резине, а это чревато ростом количества ДТП. В связи с чем призывают автолюбителей поскорее подготовить транспорт к зиме.

Синоптики призвали жителей всех областей Казахстана обращать внимание на штормовые предупреждения. До конца этой недели они будут особенно актуальны и смогут уберечь многих казахстанцев от поездок по опасным трассам, на многих из которых в ближайшие дни ожидается гололёд.

Фото: Ержан Ахметов