По меньшей мере три человека погибли и 53 получили ранения из-за снегопадов за последние несколько дней в Японии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на японскую газету Asahi Shimbum.

Уточняется, что снегопад в Японии не прекращается уже несколько дней.

К слову, на сегодняшний день высота снежного покрова в городах Японии достигает от 300 до более 400 сантиметров.