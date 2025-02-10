  • 10 Февраля, 16:02
  • BAIGENEWS

Смертельный снегопад бушует в Японии

Снегопад не прекращается уже несколько дней.

Сегодня, 14:37
АВТОР
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TASS/EPA/JIJI PRESS Сегодня, 14:37
Сегодня, 14:37
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Фото: TASS/EPA/JIJI PRESS

По меньшей мере три человека погибли и 53 получили ранения из-за снегопадов за последние несколько дней в Японии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на японскую газету Asahi Shimbum.

Уточняется, что снегопад в Японии не прекращается уже несколько дней.

К слову, на сегодняшний день высота снежного покрова в городах Японии достигает от 300 до более 400 сантиметров.

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