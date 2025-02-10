Смертельный снегопад бушует в Японии
Снегопад не прекращается уже несколько дней.
Сегодня, 14:37
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Сегодня, 14:37Сегодня, 14:37
140Фото: TASS/EPA/JIJI PRESS
По меньшей мере три человека погибли и 53 получили ранения из-за снегопадов за последние несколько дней в Японии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на японскую газету Asahi Shimbum.
Уточняется, что снегопад в Японии не прекращается уже несколько дней.
К слову, на сегодняшний день высота снежного покрова в городах Японии достигает от 300 до более 400 сантиметров.
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