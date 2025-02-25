Турецкие власти закрыли более 2100 дорог, а 2666 сел в провинциях Эрзурум, Эрзинджан, Муш, Агры, Ардахан, Карс и Ыгдыр остались изолированными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на noi.md. В городе Ван из-за снегопада и метели был перекрыт доступ к 19 районам и 35 деревням.

В районе Эрджиш слой снега достиг 40 сантиметров, на месте работают аварийно-спасательные бригады, которые расчищают дороги. В восточной провинции Мус группы реагирования работают над минимизацией воздействия погодных условий на жителей. В общей сложности 46 дорог в этом районе недоступны, а в юго-восточной провинции Битлис местный транспорт серьезно нарушен: заблокировано 50 дорог.

В Черноморском регионе, особенно в высокогорных районах, снегопады создали большие трудности. В Трабзоне снегопад нарушил транспортную и повседневную жизнь, а сильный ветер привел к образованию высоких волн в Черном море, из-за чего рыболовецкие суда остались в портах, отмечает dcnews.ro.

В Стамбуле метель впервые за много лет принесла с собой значительный слой снега, а температура опустилась ниже нуля, что привело к пробкам на дорогах и закрытию школ. Аэропорты Стамбула отменили рейсы, а власти предупредили о риске гололеда на дорогах и возможных отключениях электроэнергии. Метеорологи подсчитали, что температура останется крайне низкой, особенно в горных районах, где на горнолыжных курортах Эрзурума высота снежного покрова достигла 161 сантиметра.