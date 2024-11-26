Мощный снегопад накрыл Турцию

В некоторых районах страны, включая Стамбул и Анкару, выпал первый в этом сезоне снегопад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mk-turkey.ru. Мощный циклон обрушился на центральную, восточную и южную части страны. Непогода парализовала больше 30 провинций. Сильный снегопад одновременно вызвал перебои и задержки в воздушном, морском и наземном движении по всей провинции.

"Наши муниципальные службы готовы отреагировать и предложить нашим жителям оперативную помощь в случае возникновения чрезвычайной ситуации", — отметил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу, подчеркнув, что бригады дорожников тщательно работают над снижением плотности транспортных средств в регионе.