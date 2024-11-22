  • 22 Ноября, 13:36
  • BAIGENEWS

Мощный шторм с дождем и снегопадом бушует в Калифорнии, есть жертвы

Шторм унес жизни двух человек.

Сегодня, 12:47
АВТОР
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Мощный шторм с дождем и снегопадом бушует в Калифорнии, есть жертвы Сегодня, 12:47
Сегодня, 12:47
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На Калифорнию обрушился один из сильнейших штормов за последние десятилетия, так называемый "бомбовый циклон", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Associated Press News.

Десятки деревьев вырваны с корнем, некоторые падали прямо на автомобили и частные дома, в результате чего в Вашингтоне погибли по меньшей мере два человека.

Из-за разгула стихии в аэропорту Сан-Франциско было отменено множество рейсов.

В Вашингтоне более 204 000 человек остались без электричества, представители коммунальных предприятий заявили, что отключения могут продлиться до субботы.

После дождя на регион обрушился мощный снегопад. 

Метеорологи не исключают, что начнется наводнение. Поэтому жителям рекомендуют запастись продуктами и зарядить электронные устройства.

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