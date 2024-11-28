Мощный рекордный снегопад накрыл Сеул

В столице Республики Корея в ноябре зафиксирован рекордный снегопад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Корейское метеорологическое управление.

Снегопад начался 26 ноября в 07:00 по местному времени. Выпало 16,5 см снега, что является рекордным показателем ноября за все время наблюдений (метеорологические наблюдения ведутся с октября 1907 года).

Предыдущий рекорд (12,4 см) был зафиксирован 28 ноября 1972 года.

Президент Юн Сок Ёль распорядился подключить все ресурсы, чтобы справиться с последствиями снегопада.