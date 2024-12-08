  • 8 Декабря, 22:55
  • BAIGENEWS

Мощный пожар вспыхнул в правительственном квартале Дамаска после израильских ударов

Сегодня, 22:19
АВТОР
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X/Michael Ashura Сегодня, 22:19
Сегодня, 22:19
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Фото: X/Michael Ashura

В районе Меззе, на западе Дамаска, прогремел сильный взрыв и разгорелся пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сирийскую газету Аl-Watan.

"Мощный взрыв прогремел в районе Меззе", – пишет издание.

В этом районе преобладают жилые дома, а также расположены несколько дипломатических представительств, в том числе и посольство Ирана.

Также газета сообщила о пожаре в здании департамента паспортов и миграции в районе Заблатани. Кроме того, горело здание обсерватории.

Ранее представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире захваченного телеканала, заявив, что они установили контроль над страной. 

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что остаётся дома, никуда уезжать не собирается и готов передать власть мирным путём. Местонахождение президента Сирии Башара Асада на данный момент неизвестно.

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