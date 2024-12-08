В районе Меззе, на западе Дамаска, прогремел сильный взрыв и разгорелся пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сирийскую газету Аl-Watan.

"Мощный взрыв прогремел в районе Меззе", – пишет издание.

В этом районе преобладают жилые дома, а также расположены несколько дипломатических представительств, в том числе и посольство Ирана.

#Explosions heard in #Damascus - large fire raging through Immigration Department building, eyewitnesses report. pic.twitter.com/9OisJbxFiY — Michael Ashura (@MichaelAshura) December 8, 2024

Также газета сообщила о пожаре в здании департамента паспортов и миграции в районе Заблатани. Кроме того, горело здание обсерватории.

Ранее представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире захваченного телеканала, заявив, что они установили контроль над страной.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что остаётся дома, никуда уезжать не собирается и готов передать власть мирным путём. Местонахождение президента Сирии Башара Асада на данный момент неизвестно.