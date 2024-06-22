Мощный пожар в жилом комплексе Астаны: угрозы распространения огня больше нет

В МЧС объявили о локализации крупного пожара в столичном жилом комплексе на проспекте Туран, рядом с ТРЦ "Хан Шатыр", передаёт BaigeNews.kz.

"Угроза распространения огня снята, предварительная площадь пожара 180 квадратных метров. В локализации задействованы 87 человек личного состава и 19 единиц техники", — сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Напомним, на 26 этаже элитного жилищного комплекса вспыхнула наружная облицовки здания, едкий дым охватил практически всё здание. Огнеборцы работают по повышенному рангу опасности.

Пожарные эвакуировали восьмерых человек, в том чисе одного ребёнка. На месте происшествия создан штаб. Информации о пострадавших не поступало.