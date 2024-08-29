Мощный пожар в жилом доме сняли на видео в Актау

Обшивка дома сгорела с первого по десятый этаж в Актау. Возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры происшествия попали на видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mańǵystaý oblysynyń TJD (@mangystau_tjd)

Фасад ЖК "Отырар Сити" вспыхнул рано утром.

"В 6:02 на пульт "101" поступило сообщение о возгорании на первом этаже жилого комплекса, расположенного по адресу: Актау, 20 микрорайон, 26. К месту происшествия незамедлительно направлены силы и средства ДЧС. По прибытии установлено, что фасад многоквартирного дома площадью 2 100 квадратных метров горит от первого до 10 этажа. 60 жителей (из них 15 детей) эвакуированы", - сообщили в ДЧС региона.

На вызов выезжали 25 сотрудников и восемь единиц техники ДЧС и 15 сотрудников и 7 единиц техники МИО.

Погибших и пострадавших нет.

Благодаря слаженным оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений не допущено распространение огня на жилую часть дома.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РК.

В акимате Актау сообщили, что строительная компания возьмёт на себя все расходы по ремонту жилого комплекса.

Глава города Абилкаир Байпаков прибыл на место происшествия, встретился с жителями и поручил специалистам провести обследование других пожароопасных жилых домов, а также и принять меры по предотвращению подобных инцидентов.