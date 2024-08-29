  • 29 Августа, 20:54
  • BAIGENEWS

Мощный пожар в жилом доме сняли на видео в Актау

Сегодня, 20:29
АВТОР
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instagram.com/aktau_akimdigi Сегодня, 20:29
Сегодня, 20:29
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Фото: instagram.com/aktau_akimdigi

Обшивка дома сгорела с первого по десятый этаж в Актау. Возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры происшествия попали на видео.

 
 
 
 
 
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Публикация от Mańǵystaý oblysynyń TJD (@mangystau_tjd)

Фасад ЖК "Отырар Сити" вспыхнул рано утром.

"В 6:02 на пульт "101" поступило сообщение о возгорании на первом этаже жилого комплекса, расположенного по адресу: Актау, 20 микрорайон, 26. К месту происшествия незамедлительно направлены силы и средства ДЧС. По прибытии установлено, что фасад многоквартирного дома площадью 2 100 квадратных метров горит от первого до 10 этажа. 60 жителей (из них 15 детей) эвакуированы", - сообщили в ДЧС региона.

На вызов выезжали 25 сотрудников и восемь единиц техники ДЧС и 15 сотрудников и 7 единиц техники МИО.

Погибших и пострадавших нет.

Благодаря слаженным оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений не допущено распространение огня на жилую часть дома.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РК.

В акимате Актау сообщили, что строительная компания возьмёт на себя все расходы по ремонту жилого комплекса.

Глава города Абилкаир Байпаков прибыл на место происшествия, встретился с жителями и поручил специалистам провести обследование других пожароопасных жилых домов, а также и принять меры по предотвращению подобных инцидентов.

"Возбуждено уголовное дело, и проводится необходимая экспертиза для определения причин возникновения пожара. Причины возгорания будут тщательно расследованы. Также будут учтены расходы, понесённые жителями, и компенсация за ущерб, включая восстановление фасада жилого дома, будет возложена на строительную компанию. Поскольку такие случаи повторяются, поручаю специалистам осмотреть пожароопасные жилые дома по городу и принять меры по предотвращению пожаров. Управлению по чрезвычайным ситуациям, строительной компании и Управлению государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области поручено строго контролировать использование качественных материалов на строительных объектах", - сказал аким города Абилкаир Байпаков.

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