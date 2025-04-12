Десятки дач горяч в павлодарском садоводстве "Строитель". Видео с места происшествия появились в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Как прокомментировали пресс-службе МЧС РК, площадь пожара пока точно неизвестна.

"Сегодня на пульт 112 поступило сообщение о горении сухой травы и дачных домиков в садоводстве в Павлодарской области. К месту оперативно направились силы и средства подразделений МЧС. Также в ликвидации задействованы силы и средства НГПС, Павлодар-водоканал, на месте находятся службы 102, 103, ЦМК МЧС. Площадь пожара устанавливается. Тушение пожара осложняет сильный порывистый ветер. Для оценки ситуации был проведен аэровизуальный осмотр места пожара с помощью БПЛА. Развернут оперативный штаб", — говорится в сообщении.