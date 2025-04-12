Мощный пожар в дачном массиве тушат в Павлодаре
Тушение осложняет сильный порывистый ветер.
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Десятки дач горяч в павлодарском садоводстве "Строитель". Видео с места происшествия появились в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.
Как прокомментировали пресс-службе МЧС РК, площадь пожара пока точно неизвестна.
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"Сегодня на пульт 112 поступило сообщение о горении сухой травы и дачных домиков в садоводстве в Павлодарской области. К месту оперативно направились силы и средства подразделений МЧС. Также в ликвидации задействованы силы и средства НГПС, Павлодар-водоканал, на месте находятся службы 102, 103, ЦМК МЧС. Площадь пожара устанавливается. Тушение пожара осложняет сильный порывистый ветер. Для оценки ситуации был проведен аэровизуальный осмотр места пожара с помощью БПЛА. Развернут оперативный штаб", — говорится в сообщении.
Ранее в ДЧС Павлодарской области сообщали о мощном пожаре в пойме Иртыша.
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