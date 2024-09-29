  • 29 Сентября, 17:14
  • BAIGENEWS

Мощный пожар тушат на крупной мебельной фабрике в Барнауле

Сегодня, 16:02
АВТОР
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скриншот с видео МЧС России Сегодня, 16:02
Сегодня, 16:02
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Фото: скриншот с видео МЧС России

Здание Барнаульского мебельного комбината загорелось в Алтайском крае России. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Эпичные кадры тушения разлетелись по социальным сетям, передаёт BaigeNews.kz.

Открытое плаями быстрыми темпами распространяется по шестиэтажному зданию.

В МЧС России сообщили, что из горящего административного здания уже спасен человек, других людей внутри нет. На месте работают 37 специалистов и 10 единиц техники. Привлечён пожарный поезд. 

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