Мощный пожар тушат на крупной мебельной фабрике в Барнауле

Здание Барнаульского мебельного комбината загорелось в Алтайском крае России. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Эпичные кадры тушения разлетелись по социальным сетям, передаёт BaigeNews.kz.

Открытое плаями быстрыми темпами распространяется по шестиэтажному зданию.

В МЧС России сообщили, что из горящего административного здания уже спасен человек, других людей внутри нет. На месте работают 37 специалистов и 10 единиц техники. Привлечён пожарный поезд.