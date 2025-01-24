Пожар в двухэтажном здании потушили в селе Айдарлы Костанайской области. В ДЧС сообщили подробности случившегося, передаёт BaigeNews.kz.

На пульт дежурного 101 поступило сообщение о загорании кровли двухэтажного здания.

"К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты. Работа осложнялась тем, что населённый пункт находится в отдалении от районного центра, а деревянное строение быстро воспламенилось. Огонь стремительно распространялся по кровле. Дополнительные сложности создавали плотное задымление, низкая температура воздуха и ветреная погода, что увеличивало риск распространения пламени на соседние здания", - уточнили в ДЧС.

Несмотря на все трудности, пожар локализован на площади 100 квадратных метров и после ликвидирован. Общая площадь здания - 250 квадратных метров, пожарным удалось предотвратить его полное уничтожение и спасти близлежащие строения.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что в селе горит акимат.